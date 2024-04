Diederika Tasma bei Botz3000

Für dich an den Mik’s am 18.04.2024 sind Anita & Amèle. Sie begleiten dich durch die zwei Stunden Botz3000. Es erwartet dich noch ein spannenden Einblick in Anita’s Arbeitsweg, den Sie seit einiger Zeit mit dem Fahrrad zurücklegt. Natürlich gibt es wie jede Woche wieder ein Gewinnspiel bei dem Du ein tolles, kleines „Priisli“ abstauben kannst. Unsere Interview-Gästin diese Woche ist, Diederika Tasma. Sie ist wingwave Ausbildnerin, Mental- & Life Coach. Sie wird sich Paula’s Fragen stellen. Zum krönenden Abschluss – wie jede Woche die Augehtipps, präsentiert von Stéph.