Farbenfroh und engagiert: Botz3000, seine Macher:innen und die Gästin von heute bieten Dir so Einiges. Kopflosigkeit kann uns allen passieren. Dass sie nervt, das vermittelt Dir unmissverständlich der Aufreger der Woche von Stéph. Mit dem Künstlernamen „Jane in flames“ tritt seit ein paar Jahren die Küsnachter Sängerin Jana Zwicky auf. Ihre Songs bewegen sich zwischen Pop und Indie. Jane in flames ist Gästin im heutigen Interview bei Fabio. Améle hat für Dich einen Film angeschaut und in der heutigen Sendung fehlt auch das Gewinnspiel und die Ausgehtipps fürs kommende Wochenende, diesmal von Anita, nicht.