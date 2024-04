Rapper Kimbo bei Botz3000

Morgen erwarten dich wieder 2 voll gepackte Stunden Botz3000! Durch den Nachmittag begleiten dich Fabio und Anita. Paula hat für euch den Film Cool Runnings genauer unter die Lupe genommen. Fabio hat einen Abstecher ins schöne Luzern gemacht und war an der Plattentaufe von Rapper Visu. Alles rund ums Konzert und die tollsten Momente werden in seinem Beitrag zu hören sein. Im Live Interview wird der Berner Rapper Kimbo sich den Fragen von Stéph stellen. Bald wird sein neues Album erscheinen; wir dürfen uns also auf neue Musik und neue Geschichten dazu freuen.

Zum Schluss wird Stéph euch ihre besten Tipps fürs Wochenende mitgeben.