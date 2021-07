JETZT WIRD’S KINKY

Über die Sendung

Das wöchentliche Stadtmagazin BOTZ3000 hebt ab in Richtung Wochenende und ist Dein Pflichttermin am Donnerstagnachmittag. Wir liefern Dir Entertainment und Infos über Bern, über die Nacht und die Welt. Neben musikalischen Perlen hörst Du bei uns Ausgeh-Tipps fürs Wochenende, Studiogäste, die wirklich etwas zu erzählen haben oder Randerscheinungen. Regst Du Dich über etwas auf? Erzähle es uns! Sende Deine Sprachnachricht mit Deinem Vornamen per Email an uns und vielleicht hörst Du Dich dann in der Rubrik „Chotz doch!“.

Jetzt als Praktikant*in einsteigen! BOTZ3000 ist das RaBe-Ausbildungsformat für die Moderation und bietet im Rahmen eines 10-monatigen Praktikums einen Einstieg in die Welt der Radiomoderation.

Sämtliche Botz3000-Podcasts findest du bei Spotify.