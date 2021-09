Special guest: Crème Solaire und die neuen Stimmen

Während der Sommerpause ist Botz3000 in sich gegangen und präsentiert heute erstmals neue Perlen: „Gehörgang“ führt Dich in aussergewöhnliche Gebäude der Stadt Bern und erzählt dir die Geschichte dazu. Ausserdem sind neue Stimmen zum Team dazugestossen. Ganz dem heutigen Wetter entsprechend reiben wir uns Crème Solaire in die Ohren. Die Band aus Fribourg mit synthi-punkrock-Sound heitzt Deine Boxen ein, der Gutschein von OLMO Bern erfreut Deinen Kleiderschrank und die Ausgehtipps zum Ende der Sendung präsentieren Dir, was Du heute Abend und das ganze Wochenende über läuft.