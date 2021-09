Was die Jungen können, können sie schon lange!

Immer mehr entscheiden sich Menschen ab 50plus dafür Wohngemeinschaften zu gründen. Dieses Wohnkonzept, welches vor allem mit jungen Menschen oder Studenten*innen in Verbindung gebracht wird, hat durchaus Vorteile für ältere Menschen. Wie sieht jedoch das Leben in einer solchen „Alters-WG“ aus? Und wie unterscheidet es sich von der klassischen Vorstellung einer Wohngemeinschaft unter jungen Leuten? Alters-WG-Bewohner Urs Grandjean berichtet uns im Live-Interview von seinen Erfahrungen.

Zudem haben wir in der heutigen Sendung auch eine geballte Ladung an Rubriken für dich:

In der Rubrik „im Film“ bekommst du auch diese Woche wieder einen guten Filmtipp für deinen nächsten Kinoabend zuhause, in „ume Ecke“ lernst du den Mühleplatz im Mattenquartier besser kennen und bei „Chotz doch“ erfährst du, was andere Leute so nervt.

Last, but definitely not least kannst du in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ einen OLMO Gutschein im Wert von 20.- Franken gewinnen. Alles was du dafür tun musst ist deine Ohren gut spitzen und den Song erraten, welcher unsere Übersetzungsmaschine dir vorliest.