Gmüesgarte, Foodwaste, schlechte Ernten

Foodwaste ist immer ein grosses Thema wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ob bei Privatpersonen oder bei Firmen, immer mehr wird man sich des Problems bewusst, und versucht etwas dagegen zu tun. So auch die Betreiber des Gmüesgarte. Seit 2017 kaufen sie bei Partner-LandwirtInnen das ein, was für die grossen Lebensmittelhändler nicht schön, lang oder rund genug ist. Wir reden mit Simon Weidmann, einem Mitbegründer des Gmüesgarte, über das Geschäft, Foodwaste, was man dagegen tun kann, und welchen Effekt die diesjährigen schlechten Ernten auf die Thematik haben.

