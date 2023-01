Wir sind «Im Grunde gut»

«Im Grunde gut» ist der Mensch: Diese optimistische Grundannahme vertritt der Historiker Rutger Bregman in seinem gleichnamigen Buch. Darin geht er dem Wesen des Menschen nach und widerlegt mit zahlreichen, historischen Tatsachen und Beispielen die bei uns im Westen verbreitete These, der Mensch sei im Kern böse. So erscheinen die Welt und die Menschen in einem komplett neuen Licht.

In der Januar-Sendung gibt Peter einen Einblick ins Buch und den Historiker dahinter.

Ausserdem gibts den Auftakt der Serie von Helga über Heilkräuter und bipolare Zustände, und liebe Grüsse nach Neuseeland.