Wonach bist du süchtig?

Der wiederkehrende Griff zu den Zigaretten oder das ständige Herumgedrücke auf dem Handy beides kann zur unkontrollierten Abhängigkeit führen. Eine Sucht etabliert sich in den unterschiedlichsten Formen in unseren Alltag. Diese Woche bei Botz3000 möchten wir dieser Thematik aus unterschiedlichen Positionen beleuchten.

Live bei uns zu Gast im Studio ist Anja Talebi von der Stiftung Suchttherapie Bern. Mit Nicolas von Botz3000 werden wir in einem Interview mehr über Anjas Arbeit und die Arbeit der Stiftung erfahren. In einem Gassengeflüster haben sind wir auf die Berner Strassen und haben die Passant*innen befragt, wonach sie eigentlich süchtig seien? Dabei merkt man schnell, wie vielen Dinge und Aktivitäten ein Suchtpotential beinalten.

Eine Feuerwehrchefin, eine Richterin und eine Strassenmissionarin kämpfen in West Virginia gegen die verheerende Heroin-Epidemie. Mehr dazu erfährst du in der Rubrik „Im Film“ in der Phillip von Botz3000 diese Dokumentation etwas ausführlicher beleuchtet.

In unserem Gewinnspiel „Backwörds “ kannst du auch diese Woche wieder einen attraktiven Preis abstauben. Dafür musst du nur anrufen und ein Lied rückwärts abgespielt erraten. Ausserdem begleitet dich passend zur Thematik tiefblickende Musik durch den Donnerstagnachmittag.

