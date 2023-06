Danse – Pour fêter le 40e anniversaire du Belluard Bollwerk, Carnotzet Voltaire a le plaisir d’accueillir Mélanie Gobet et sa mère, Jeanette, afin de parler de leur spectacle entre mère et fille : Mal de Mère. Une performance de danse qui met à l’honneur les traditions Philippines et le lien qui unit une fille à sa mère et vice versa. Un joyeux duo qui n’attend plus que le mardi 27 juin afin de vous faire découvrir leur spectacle.

Quant au Belluard Bollwerk, ou Bellu pour les intimes, c’est jusqu’au 1er juillet, entre Fribourg et Dudingen!

Playlist :