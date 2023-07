Hatschiii! Traumdoktor zu Besuch bei Botz3000

In der heutigen Sendung haben wir wider Stoff auf Lager, der dich durch den Donnerstagnachmittag begleitet. Phillip von Botz3000 hatte ein Interview mit dem Traumdoktor Rolf Jaisli, besser bekannt als Dr. Hatschi! Was er in seinem Beruf alles macht und worauf er achten muss, erfährst du um 16:00.

In unserer Rubrik „Chotzdoch“ regt sich unser RaBe Grafiker Mirco über die SBB auf. Genauer über die Züge, die dauernde Verspätung haben oder sogar ausfallen.

Linda von Botz3000 hat sich in unserer Rubrik „Im Film“ den Film „La Strada“ vorgenommen. Passend zu unserem heutigen Studiogast hat sie ein Film gesucht, in dem es um Clowns geht. Aber da es praktisch nur Horrorfilme gibt, mit Clowns, musste sie tief im Filmarchiv suchen gehen.

Wie jede Woche kannst du auch heute etwas gewinnen. In unserem Gewinnspiel Bäckwörds kannst du ein Doodah Gutschein im Wert von 20.- abstauben.