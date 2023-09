In der heutigen Sendung gab es neben guter Musik noch so einiges. Eine Strassenumfrage von Paula bei der Berner:innen sich der Frage:“ Mit welchem Gedanken bist du heute aufgestanden?“ stellen durften. Ein Chotzdoch von Ex-Botzi Rowayna über ein Erlebnis in Amsterdam. Unser Gewinnspiel „Bäckwörds“ mit einem tollen Preis und noch ein sehr spannendes Interview mit der Rettungssanitäterin Tamara Küng. Durch diese Sendung hat euch die wunderschöne Stimme von Nicolas begleitet.