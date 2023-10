Cypherorganisator Fenton bei Botz3000

Morgen DO 18.10. von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr wieder BOTZ3000!

Amèle und Fabio begleiten dich durch die Sendung.

In der ersten Stunde regt sich Anita in einem chotzdoch so richtig auf! Ausserdem lässt Ex-Botzi Salim seine Rubrik «Musigtipp» wieder aufleben und gibt euch einen exklusiven Musiktipp.

Natürlich hast du im Gewinnspiel «Bäckwörds» auch diese Woche wieder die Chance auf ein tolles Priisli!

In der zweiten Stunde ab 16.00, gibt es ein Interview mit Cypherorganisator Fenton, geführt von Nicolas.

Zum Schluss, wie immer, die Wochenendtipps für ein unvergessliches Wochenende.