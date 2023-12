NAIROBI’S NEXT GENERATION MUSIC PRODUCERS & PERFORMING ARTISTS SPEAK OUT

Norient Timezones, Sonntag 3. Dezember 2023, 17:00-18:00 Uhr

In den letzten Jahren haben kleine Studios in Nairobi begonnen, Musik vor Ort zu produzieren. Einige ihrer Produktionen erreichen Millionen von Zuhörer*innen in Kenia oder sorgen in internationalen Nischenmusikszenen für Aufsehen und Lärm. In dieser Folge TIMEZONES erzählt eine neue Generation von Produzent*innen und Musiker*innen aus Nairobi. Sie stellen alte Hierarchien auf den Kopf und fordern oft soziale und politische Reformen. Dabei stossen sie aber auch auf Widerstand.

Die TIMEZONES-Podcast-Serie, wurde von Norient und dem Goethe-Institut mitinitiiert und mitproduziert. Folge der TIMEZONES-Podcast Serie auf Spotify.

Ganze Sendung anhören (Mixcloud)

Gespielte Songs:

KIKUBAMUTWE (x BLAQ BANDANA) – slikback

Ulali mother tribute to native American Women (MUNY ASYA Flip) – MUNYASYA

in pieces – KMRU

our favorite Songs – mau from nowhere

Honey Bee – EA Wave

you.guy? – MR.LU*

Playlists:

Spotify, soundcloud

Das Norient Filmfestival findet vom 11.1.2024 bis zum 14.1.2024 in Bern statt. Die Künstlerische Leiterin ist Emma Nzioka aka Coco Em aus Nairobi.