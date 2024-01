Montréal, Your Ears Are My Island

Norient Timezones, Sonntag 31. Dezember 2023, 17:00-18:00 Uhr

Montréal hat eine vielfältige internationale Musikszene. Die Produzentin Esther Bourdages spürt in dieser TIMEZONES Folge den globalen Verbindungen und historischen Wurzeln dieser Musikszenen nach. Dabei untersucht Esther Bourdage die Auswirkungen der Gentrifizierung auf das kulturelle Leben der Stadt und auf das Schaffen verschiedener Künstler*innen in Montréal.

Die TIMEZONES-Podcast-Serie, wurde von Norient und dem Goethe-Institut mitinitiiert und mitproduziert. Folge der TIMEZONES-Podcast Serie auf Spotify.

Ganze Sendung anhören (Mixcloud)

Gespielte Songs:

Casual Optimist – Adam Basanta

Orbiting Mercury in a Dream – Joseph Sannicandro and Stefan Christoff

Far East Suite (Duke Ellington) – The Revival Ensemble

Playlists:

Youtube

Das Norient Filmfestival findet vom 10.1.2024 bis zum 14.1.2024 in Bern statt.

Im Rahmen des Norient-Festivals findet am Freitag, 12.1. von 17.00 bis 18.00 Uhr im Wohnzimmer des PROGR eine TIMEZONES-Listening-Session mit anschliessendem Talk statt. TalkbGast ist Nsasi, Mitpoduzent*in der TIMEZONES Folge und Artist aus Kampala, Uganda.