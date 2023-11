BEIRUT: TRACES OF A CITY – A POD POEM

Norient Timezones, Sonntag 5. November 2023, 17:00-18:00 Uhr

In dieser Folge erzählen Künstler*innen von den aktuellen Unsicherheiten in Beirut und wie diese ihre kreativen Prozesse beeinflusst haben. Die Stadt Beirut ist ein Raum, der sich ständig verändert. Von den gewaltsamen Konflikten der jüngsten Vergangenheit bis hin zur sozialen Unsicherheit der Gegenwart ist Beirut zum Synonym für Prekarität geworden. Die Timezones-Podcast-Serie, wurde von Norient und dem Goethe-Institut mitinitiiert und mitproduziert.

Gespielte Songs:

Borkan Beirut – El Rass & Munma

– El Rass & Munma Dreams of the Imagination – Sandy Chamoun

– Sandy Chamoun Oyo – TEDTEDTED

– TEDTEDTED Memory2 – Nadim Mishlawi

– Nadim Mishlawi Live at Irtijal ’13 Beirut – Maurice Louca & Khyam Allami w/Lukas Ligeti

– Maurice Louca & Khyam Allami w/Lukas Ligeti Last Evening on Earth – Charbel Haber

Für zusätzliche Einblicke: Der Bonus Talk On Creativity in Times of Crisis and Truthfulness in Sonic Representation moderiert und prozuziert von Nesrine Khodr.