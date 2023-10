Imagining Worlds and Making Meaning With Four Artists from Delhi

In dieser Folge reflektieren vier zeitgenössische Künstler mit einer Verbindung zur Stadt Delhi über ihre vielfältigen und sich entwickelnden Praktiken. In Anlehnung an die COVID-19-Pandemie teilen sie ihre Beobachtungen und öffnen Denkräume, in denen neue Bedeutungen und spekulative Realitäten ständig geformt, „entformt“ und umgeformt werden. In dieser Sendung von RaBe ist der halbstündige Podcast von Suvani Suri und Abbishek Mathur eingebettet in ausgewählte Musik aus Delhi. Der Podcast ist mitinitiiert und produziert von Norient und dem Goethe-Institut.

Norient City Sounds: Delhi

Norient Timezones, Sonntag 8. Oktober 2023, 17:00-18:00 Uhr