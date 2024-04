Buenos Aires: Relations Condensed in Practice

Norient Timezones, Sonntag 21. April 2024, 17:00-18:00 Uhr

Buenos Aires ist eine riesige Stadt, reich an unterschiedlichen Kulturen aus ganz Lateinamerika. Aber nicht so reich an Unterstützung für die alternative Kulturszene. Mainstream erhält viel mehr Raum als Experimentelles, Kultur muss dem Profit weichen. In dieser Episode, produziert von Ailín Grad aka Aylu, erzählen Artists aus ihrem Alltag, wie wichtig der freundschaftliche Zusammenhalt fürs Überleben als Künstler*in ist und was sie inspiriert.

Die TIMEZONES-Podcast-Serie, wurde von Norient und dem Goethe-Institut mitinitiiert und mitproduziert. Folge der TIMEZONES-Podcast Serie auf Spotify.

Ganze Sendung zu anhören (Mixcloud)

Link zum Bonus Talk

Gespielte Songs:

¿Cuándo va a llegar la época de los limones con cáscara finita? – Flaaryr

OP-Lyra-Kit Records – vic bang bang

3 – YOTO

Corda I – Aylu

Naema – QOA

Los días antes a Melina – Comedia

Tepoz – Carola Zelaschi

Aguila – Morita Vargas

Chi-pa-boo (Elsa Justel) – Various Artists

Choike – JJJJMP

Playlist I, kuratiert von Vic Bang (Spotify)

Playlist II, kuratiert von Ailín Grad aka Aylu (Soundcloud)