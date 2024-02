SGB zu Gast bei Botz3000

In der Sendung vom 8. Februar erwartet dich ein kunterbuntes Programm bei Botz! Durch die Sendung begleiten dich Anita und Fabio hinter den Mics. Stéph hat sich die französische Komödie „Le Prénom“ reingezogen und erzählt dir die wichtigsten Infos rund um den Film. Fabio ist mit mit dem Mic ausgerüstet durch die Berner Strassen gezogen. In einem schönen und ehrlichen Gassegflüster hörst du die Antworten auf seine Frage „Wie geits dir?“ Ausserdem ist die Berner Rapperin SGB im RaBe Studio zu Gast. SGB ist aus der Schweizer Rapszene nicht mehr wegzudenken und wird bei Paula im Live Interview zuhören sein. Die Tipps fürs Wochenende bringt euch diese Woche Amèle mit. Sei dabei am Donnerstag, 8. Februar von 15- 17 Uhr auf 95.6MHz<3