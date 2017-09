Spezialsendungen

EINMUSIK b2b Jonas Saalbach LIVE (Einmusika, Katermukke/Berlin), RED ROBIN (Kater Blau/Berlin), KELLERKIND (Stil vor Talent) u.v.a. legen am Freitag, 29. September 2017 ab 23 Uhr im Gaskessel Bern (2 Floors) auf und sind live bei RaBe.

Dino Dragic-Dubois hat mit dem Berner DJ Kellerkind alias Marco Biagini gesprochen.

Marco Biagini ist seit über einer Dekade einer der umtriebigsten Berner-DJs. Auch wenn er eigentlich aus Solothurn kommt und dort seine Homebase hat, zählen wir Berner den „Chäuer“- wie er oft liebevoll genannt wird – ganz klar zu „unseren“ DJs. Nicht ganz zu Unrecht, spielt der vielgereiste Musikliebhaber doch mehr als regelmässig in Bern – und das seit seinen Anfängen.

So braucht man bereits mehrere Hände, um beispielsweise die Kellerkind-Gigs im Berner Gaskessel abzählen zu können. Bereits 2011 spielte er an der Seite von Matthias Tanzmann in der schmucken Tanzlocation im Marzili-Quartier.

Am Freitag meldet sich der Tausendsassa, der seinen Produktionen bei renommierten Labels wie Stil vor Talent und Katermukke veröffentlicht also aus dem Traditionslokal im Gaswerkareal zurück und sorgt für tanzend-kreischendes Tohuwabohu und massig gehobener Hände auf der Tanzfläche.

Für den bevorstehenden „Abflug“ gehen ihm weitere elektronische Stimmungsmacher zur Hand. So darf sich der musik-affine Gast im Gaskessel auf ein einzigartiges Live-Set von Einmusika und Jonas Saalbach freuen oder zu Musik von Kater Blaus Red Robin und weiteren heimischen Lokalmatadoren abtanzen.

Per Mail hat uns Marco einige Fragen über sein DJ- und Produzentenleben beantwortet, die wir euch nicht vorenthalten wollen:

RaBe: Schon vor über sieben Jahren hast du die Plattenteller im Gaskessel drehen lassen. Wie hat sich die Location in diesen vielen Jahren verändert?

Marco: Genau! Schon vor meiner Zeit als Kellerkind habe ich unter meinem alten Pseudonym ( Anm. d. Red.: DJ Leone, haha! J ) im Gaskessel gespielt. Das ist sogar schon über zehn Jahre her. Wenn man bedenkt wie lange der Gaskessel aber schon als Kulturzentrum existiert, ist meine Zeit ja nur ein Bruchteil davon. Der Konvex 1 hat sich in der Zwischenzeit von der Raumeinteilung her sehr positiv verändert, die Ausrichtung der Bühne und das ganze Raumkonzept epfinde ich als deutlich besser als zuvor. Generell ist es genial, dass der Gaskessel nach wie vor jedem – besonders Jungen – ermöglicht, Kulturveranstaltungen zu organisieren.

Was hat sich sonst noch verändert in der langen Zeit deiner Karriere? Hängst du den „good old times“ hinterher oder bist du im Hier und Jetzt genauso glücklich wie früher?

Ich bin eher der Typ, der Veränderungen mag und daher immer gespannt nach vorne schaut. Was sich glücklicherweise nicht verändert hat ist meine unendliche grosse Leidenschaft für die Musik. Dies hat viel damit zu tun, dass man sehr kreativ sein kann oder gar sein muss und immer wieder Neues erschaffen kann. Es wird nie langweilig und die Möglichkeiten sind grenzenlos. Fazit: Ich bin nach wie vor genauso happy, wie ich es früher war!

Was hast du mit Kellerkind für Zukunftspläne? Gibt’s bald einen neuen Release oder gar ein Album?

Aktuell arbeite ich an einer EP, die im Dezember auf Stil vor Talent erscheint. Dazu kommen drei Remixes für Several Definition, Brunetto und Tutti. In absehbarer Zukunft will ich mich unbedingt wieder an ein Album machen – Ideen dafür habe ich unzählige. Du siehst also; im Studio wird es mir auf jeden Fall nie langweilig!

Die Party im Gaskessel wird am Freitag, 29. September 2017 ab 23 Uhr auf RaBe live übertragen.

Auf der RaBe-Facebook-Seite verlost RaBe ab Donnerstagnachmittag Tickets.