Hörspiele aus dem Haus der Religionen – Dialog der Kulturen

Das Haus der Religionen – Dialog der Kulturen und die Radioschule klipp+klang haben in den Herbstferien 2023 einen dreitägigen Hörspiel-Workshop durchgeführt. In diesem Workshop hat eine Gruppe kreativer Kinder und Jugendlicher ihre eigenen Hörspiele geschaffen. Dabei haben sie alles selber gemacht: von der ersten inhaltlichen Idee über die Dialoge und Geräusche stammt alles von ihnen. Sie sind selber auch die Sprecher:innen in ihren Hörspielen. Die Aufnahmen für die Hörspiele erfolgten bei Radio RaBe.

Hörspiele aus dem Haus der Religionen, Mittwoch 27. März 2024, 17:00-17:30 Uhr