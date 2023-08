Wie kommt mein Thema auf den Tisch…

…und wie demokratisch ist Demokratie? …und wie demokratisch ist Demokratie?

Es gibt Themen, für die wir brennen, Themen, denen wir überdrüssig sind, Themen, die die ganze Gesellschaft betreffen und solche, die niemanden interessieren. Wie und wo kommen Themen auf den Tisch? Wer spricht über welches Thema? Wer wird gehört? Und welche Rolle spielen die Medien dabei?

Die Spezialsendung zu Medien und Demokratie „Wie kommt (d)ein Thema auf den Tisch?“ entstand im Rahmen einer Kooperation mit dem Polit-Forum Bern im Käfigturm. Die Museumsnacht vom 17. März 2023 drehte sich in diesem besonderen Veranstaltungs- und Ausstellungsraum rund um das Thema „Medien und Journalismus“. Mit dabei vor Ort waren RaBe-Sendungsmachende und sprachen im „Demokratie-Turm“ mit unterschiedlichen Menschen über die Themen, die ihnen wichtig sind. In einer Umfrage befragten sie zudem die Besucher:innen der Museumsnacht zu den Grenzen der Demokratie.

Die Spezialsendung wurde am 26. April ausgestrahlt und wird am 15. September von 12:00 – 14:00, dem „Tag der Demokratie“ wiederholt.

Alle Interviews von der Museumsnacht zum Nachhören

Res Strehle, Journalist und Autor, war bis Ende 2015 Chefredaktor des Tages-Anzeigers:

Hansi Voigt, Journalist und Medienkritiker, Mitbegründer des Online-Magazins „watson.ch“:

Ein junger Besucher namens Joel, dem Gleichberechtigung wichtig ist:

Ein Besucher namens Claudio mit dem Thema „Klima“:

Eine 25-jährige Besucherin, die sich für Rechte von Neurodivergenten einsetzt:

Ein Student der Islamwissenschaft, der sich für Imperialismus interessiert:

Eine 11-jährige Besucherin, die gleiche Rechte für alle Menschen will:

Die 11-jährige Besucherin, die ihren Vater interviewt zum Thema Gletscherschmelze (auf Englisch):

Eine 22-jährige Besucherin zum Thema „Pflegepolitik“:

Eine 24-jährige Besucherin, die sich mehr Solidarität und Akzeptanz wünscht:

Ein junger Besucher namens Mats mag das Thema „Umwelt“:

Bereits ausgestrahlt wurde die Subkutan-Sendung „Auf der Suche nach der Wahrheit“, die zu einem grossen Teil ebenfalls auf Interviews an der Museumsnacht im Polit-Forum basiert:

Wenn wir das Radio einschalten, die Zeitung aufschlagen oder auf Social Media sind, finden wir eine Auswahl an Themen vor, über die berichtet wird. Wie schafft es ein Thema in die Medien? Welche Faktoren spielen bei der Themenauswahl eine Rolle? Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Adrienne Fichter ist Tech-Reporterin bei der Republik und dem Magazin Das Netz ist politisch. Im Gespräch mit Zita Bauer erzählt sie, wie die Republik-Redaktion ihre Themen auswählt, was auf der Checkliste über dem Sitzungstisch steht und was die Chancen und Risiken der Digitalisierung für den Journalismus sind. Thomas Gull ist freischaffender Historiker und Kurator und Redaktor beim Wissenschaftsmagazin der Uni Zürich. Als Mitglied vom Verein Journalistory hat er die Ausstellung Auf der Suche nach der Wahrheit kuratiert, eine Wanderausstellung, die aktuell im Polit-Forum Bern im Käfigturm gastiert. Thomas Gull erzählt live im Studio, was die Besucher:innen in dieser Ausstellung erleben können. Ausserdem gibt er ein historisches Beispiel für ein prägendes Schweizer Medienereignis, das die Herausforderungen, mit denen Journalist:innen zu tun haben, aufzeigt. Sarah Winter Sayilir ist Co-Leiterin vom Strassenmagazin Surprise und Co-Vorsitzende der Neuen Schweizer Medienmacher*innen, ein Netzwerk von Medienschaffenden mit und ohne Migrationsgeschichte. Sie plädiert für eine inklusivere Berichterstattung und eine demokratischere Medienlandschaft. Was es dafür braucht, erklärt sie in dieser Sendung Subkutan.