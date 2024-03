Reden, Interviews, Beiträge vom Feministischen Streikradio

Am heutigen 8. März, dem internationalen feministischen Kampftag blickt das Feministische Streikradio auf den letzten nationalen Feministischen Kampftag am 14. Juni 2023 zurück. Du hörst Reden von Politiker*innen, Beiträge und Interviews, die damals über die Radiostationen liefen und deren Themen leider immer noch hochaktuell sind. Umso wichtiger ist es, die Themen immer und immer wieder aufs Tapet zu bringen – so auch heute.

Das Feministische Streikradio ist eine Kollaboration von Community-Radios aus der ganzen Schweiz. Du hörst diese Sendung heute auch auf den Stationen Kanal K (Aargau-Mitte), Radio X (Basel), Radio Stadtfilter (Winterthur), LoRa (Zürich) und Radio Gwen (Chiasso).

Sondersendung zum Feministischen Kampftag 8. März, Freitag 8. März 2024, 12:00-13:00 Uhr