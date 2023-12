„Was macht uns stark?“ fragte sich eine Gruppe von Jugendlichen an der Berufsvorbildungsschule „Préfo Reper“ in Fribourg. Gemeinsam gestalteten sie dazu gemeinsam mit unserer ehemaligen Praktikantin Zoé Kammermann die Sendung „Power Gen Z“, in der sie ihrer Generation eine starke Stimme geben.

Die Live-Sendung ging am 12. Dezember von 16-17 Uhr über den Äther. Hier steht sie zum Nachhören bereit: