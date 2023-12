Taucht ein in die faszinierende Welt des Sound Arts-Studiengangs. Die Studierenden gewähren euch vorab einen exklusiven Einblick in das bevorstehende à suivre-Festival, das am 19. & 20. Januar 2024 die Ohren verzaubern wird. Ihr dürft gespannt sein, denn die Künstler:innen plaudern nicht nur über ihre einzigartigen Werke, sondern entführen euch auch direkt ins Klanguniversum – live aus dem Studio!

Freut euch zudem auf inspirierende Gespräche mit Teresa Carrasco, der Studiengangsleiterin von Sound Arts, sowie Peter Kraut, dem Taktgeber und stellvertretenden Leiter der HKB Musik. Gemeinsam geben sie euch einen bunten Einblick in die vielfältige Welt dieses außergewöhnlichen Studiengangs und enthüllen dabei spannende Details zu ihrem kreativen Schaffen. Seid dabei, wenn sich die Tore zur Klangkunst öffnen – à suivre! Moderiert wird diese Live-Sendung von unserer Sendungsmacherin Maja Brönnimann.

à suivre #44 – 15. Januar 2024, 20-22 Uhr