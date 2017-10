Ludwig Berger ist Komponist und Klangkünstler, aufgewachsen zwischen Elsass (F) und Pfalz (D). Er studierte Musikwissenschaften, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaften in Eichstätt sowie Elektroakustische Komposition bei Robin Minard an der Hochschule für Musik Weimar. Derzeit lebt er in Zürich, wo er am am Institut für Landschaftsarchitektur der ETH zu Klang und Architektur forscht und lehrt.

Zu seinem Werk zählen elektroakustische Kompositionen, Installationen, Interventionen im öffentlichen Raum, sowie Film- und Theatermusik. Momentan interessiert er sich für Abwesenheit, Akustik, Amplifikation, Architektur, Auflösung, Bläue, Dunkelheit, Erinnerung, Gehen, Gletscher, Infrastruktur, Kartographie, Kollektivität, Materialismus, Mikrofonie, Nicht-Orte, Nicht-Zeit, Psychogeographie, Radiophonie, Spuren, Systeme, Teleperzeption, Translokalität, Wind und Zeitlichkeit.

Sein Werk wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. mit Honorary Mention Ars Electronica 2017, Musica Viva Kompositionspreis 2014 und der »Besten Inszenierung« beim Leipziger Hörspielsommer 2014).