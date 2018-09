Jetzt im September (am 9.9. 21.00) ist es höchste Zeit, dass wir uns über die Gefahren im Starssenverkehr informieren. Die Gefahren eines Jahres auf Deutschlandfunk von Carsten Schneider gewann letztes Jahr beim Leipziger Hörspielsommer:

Ein Jahr lang hat Cartsten Schneider Gefahrenmeldungen auf Deutschlandfunk gesammelt um dann sieben Jahre fast 70.000 Verkehrstmeldungen zu sortieren und arrangieren und sich zwischendurch kleine Spässe zu erlauben. Herausgekommen ist ein Gefahrenmarathon der Extraklasse.

„Das Material für seine Bild- und Klanggedichte findet er in Tageszeitungen und Rundfunkprogrammen. In seinem Berliner Atelier, einem gigantischen Archiv und Wortspeicher, entstehen auch Hörspiele mit Titeln wie Die S-Laute eines Tages, Der Atem eines Tages oder Die Gefahren eines Jahres.Carsten Schneider, der 1971 in Bad Oldesloe geboren wurde, hat außerdem Prosa und zahlreiche Theaterstücke verfasst, sein Atelier zeitweise für wilde Vögel wie Meisen und Grünlinge geöffnet und arbeitet ehrenamtlich in der Sterbebegleitung.“

