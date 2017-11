Playlist vom 17.11.17, Radio Sur le Pont

Trixie Whitley – I’d Rather Go Blind

Timber Timbre – Hot Dreams

A Band Of Buriers – Slides By

The Wave Pictures – Underneath The Willow Tree

The Thrillers – Lizabeth

Roy Ayers – Liquid Love

Sandy Samuel – I Like Sado Music

Kind & Kinky Zoo – Hurricane Train (Funky Bijou Remix)

Conor Oberst – Zigzagging Toward the Light [Hidden Track]

The Underground Youth – Haunted

Alabama Shakes – Don’t Wanna Fight

Marion Black – Who Knows

Joe Tatton Trio – Sunday Shade

Haight Ashbury – Sepia Song

Stereo Luchs – Bellevue (feat. Natel) [B-Art]

Madeka – Mokote

Yoruba Singers – Black Pepper

A Taste Of Honey – Boogie Oogie Oogie

Joywave – Tongues

Dubokaj – Trinidad Babies

Etienne de Crécy – Prix Choc

Grand Funk Railroad – Queen Bee [Must See]

Alice Cooper – School’s Out

Altın Gün – Kırşehir’in Gülleri

Jack Stoiker – Richi Chönd Au Nött Si

Min King – Immer Wieder Tagi Tagus (feat. E.K.R.)

Paradise Hippies – Prosecco Mate [Fiiraabebier]