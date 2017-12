Radio Sur le Pont

Playlist vom 22.12.17

Mister Milano – Da Uno A Novanta

Naxatras – All the Stars Collide Into a Single Ray

Kaz Mirblouk – Sidestep

King Krule – Dum Surfer

Mac DeMarco – Chamber Of Reflection

Friedrich Liechtenstein – Belgique, Belgique

Deerhoof – I Did Crimes For You [Hidden Track]

Neutral Milk Hotel – Two-Headed Boy

Beans on Toast – Blowjob for the Blues

The Wave Pictures – Beer In The Breakers

Endless Boogie – Back in ’74

The Outta Mind – Miss The Sun [B-Art]

Harvey Rushmore & the Octopus – The Night

Howe Gelb – Left Of Center

Firewater – Three Legged Dog

Corey Hart – Sunglasses At Night

Robin Gibb – Diamonds

Charlie – Spacer Woman

Wonk Unit – Christmas In A Crackhouse [Must See]

Baccara – Yes Sir, I can Boogie

Ed Wizard & Disco Double Dee – Basement Jazz

Anne Clark – Our Darkness