Playlist vom 23.02.18, Radio Sur le Pont

Gaetano Fabri & Kocani Orkestar – Siki Siki Baba

Yoruba Singers – Basa Bongo

Kent And The Candidates – I Gotta Feelin‘

The LPT’s – Mo Soul

Clarence Reid – Nobody But You Babe

Wildcookie – Heroine

Alef – Sol

Kiasmos – Looped

Azymuth – Periscopio [Hidden Track]

Faze Action – Got To Find A Way

Tshegue – Muanapoto

KOKOKO! – Tokoliana

Songhoy Blues – Bamako

Mutual Attraction – Lost Tape

Mark Blair – Biggie Was A Jazz Fan

GusGus – Be With Me

Bird Of Paradise – Breather Resist [B-Art part]

Hailu Mergia – Gum Gum [B-Art part]

Nylon – Im 80 Stockwerk (The Maxwell Inplosion Vs Ben Human Mix)

Rodrigo Gallardo – Agua de la Tierra (Nicola Cruz Remix) [Must See]

Saâda Bonaire – More Women

DJ Vadim – Your Revolution (feat. Sarah Jones)

EAV – Geld Oder Leben