Radio Sur le Pont

Playlist vom 02.03.18

Karl Hector & the Malcouns – Samai

Ajda Pekkan – Bang Bang (Kabus Kerim Edit)

Takeshi Terauchi & The Blue Jeans – Chidori

Peter Power – Sun Sun Damba

Oleg Kostrow – Let’s Steal A Sputnik [Hidden Track]

Booka Shade – Body Language (Señor Coconut Remix)

Bonobo – Bambro Koyo Ganda (feat. Innov Gnawa)

Cain – Nagan

Za! – Calonge Terrassa, Kalon-Jah! Tewras-sah!

Las Bistecs – Problemas

Sir Victor Uwaifo – Ohue (Frankie Francis & Simbad Edit)

Elisio Vieira – Capchona

Joey Negro Presents The Sunburst Band – Rough Times

A.A.L (Against All Logic) – Now U Got Me Hooked [B-Art]

Eleanor Mills – Same Routine (Al-Tone Edit)

UA – Ride On (Red Greg Edit)

Wikki – Pretty Bull

Tinguely dä Chnächt – Dihei

Gavlyn & DJ Hoppa – Thankful

Khruangbin – Rules

Trog’low – Denouement

Strong Arm Steady – Best of Times (feat. Phonte)

DAAU – Gin & Tonic [Fiiraabebier]

Magic & Naked – Bring Me The Moon

Verena von Horsten – Sakrament der Büffelherde