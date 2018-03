Der Dienstag Morgen

Wie ist es denn nun mit diesem Punk? Ist er tot? Schläft er nur? Liegt er betrunken in einer Ecke? Die junge Londoner Punk Band ‚Suicide Generation‘ finden: zumindest in London ist er am abnibbeln, der Punk. Die junge Truppe aber ist sehr sehr lebendig und machen straight-forward-in-your-face-punk. Also ist er doch noch irgendwie da. Und macht auch immer noch Spass. Hier das recording mit Suicide Generation als Studio Gäste. Wer den Gig der Truppe in Bern verpasst hat, hat übrigens noch eine Chance sie sonst zu sehen: Sie spielen am 14.03.2018 eine show im wunderbaren Sedel in Luzern – alle dahin!