Ganz Sendung

Ritalin – Retter in der Not für überreizte Kinder. Ritalin – Aufheller für Erwachsene mit depressiven Verstimmungen. Ritalin – Leistungsdroge für Studierende im Prüfungsstress. Das in der Schweiz entwickelte Medikament hat viele Gesichter. Zahlen über den schweizweiten Einsatz von Ritalin liegen uns nicht vor. Zahlen das Schweizerische Heilmittelinstitut swissmedic belegen allerdings, dass die Menge an Psychostimulanzen wie Ritalin, die in der Schweiz im Umlauf sind, von Jahr zu Jahr zunehmen. Wir knöpfen uns die 3 Haupteinsatzgebiete vor.

Ritalin – für Kinder

Bereits mit 4 Jahren heisst Alessandro`s Diagnose ADHS. Ritalin, empfehlen die Fachärzte, die Alessandro abgeklärt haben. Spielen lassen, empfiehlt seine Kinderärztin. Für die Eltern beginnt eine Zeit der intensiven Auseinandersetzung, denn die Entscheidung ist folgenreich. Ein Beitrag von Irene Müller.

Eine Liste mit Alternativen zu Ritalin bei ADHS.

Ritalin – für Erwachsenen

Psychiater Piet Westdijk erklärt die vielen Unsicherheiten und das grosse Unwissen, das hinter den Seelen-Medikamenten steckt. Ritalin steigere im Moment die Konzentration und Leistungsfähigkeit, doch wie sieht es mit den langfristigen Folgen aus? Ein Beitrag von Tobias Drilling.

Der Film FUNKTIONIEREN über die Bestrebung unserer Gesellschaft, uns selbst immer funktionsfähig zu halten.

Ritalin – im Selbstversuch

Die Grauziffer, wie oft Studierende zu Ritalin für eine Leistungssteigerung greifen steige, warnen Fachpersonen und Medien. Was genau bewirkt den Ritalin in einem durchschnittlich ausgeprägten Hirn? Unser Redaktor Ralph Nater muss heute noch einiges fürs Studium tun. Wie viel schneller geht es mit der Leistungsdroge Ritalin? Ein Selbstversuch.