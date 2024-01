Ein Lebensraum voller kleiner Wunder

Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz weit hinterher, wenn es um Naturschutz geht. Anlass für uns, vor der eigenen Haustür genauer hinzuschauen und dem Lebensraum Aare eine Sendung Subkutan zu widmen. Hast du gewusst, dass es im Zentrum Eichholz über 45 Schneckenarten gibt, der einheimische Biber ein fantastischer Baumeister für biodiverse Lebensräume ist und die Wasseramsel an der Aare eine körpereigene Tauchbrille hat?

Eine Bühne für Flora und Fauna

Hast du dich auch schon mal gefragt, was sich im eingezäunten Gebiet hinter dem Eichholz verbirgt? 2 Hektar Auenlandschaft voller Leben: Das Pro Natura Zentrum Eichholz eignet sich perfekt, um die Fauna rund um die Aare aus nächster Nähe zu betrachten. Aber wo sind die Tiere im Winter abgeblieben? Biologe Nicolas Dussex steht im Beitrag von May Kulowatz Frage und Antwort.

Wie der Biber die Natur belebt

Renaturierung in der Schweiz – da ist der spielt Biber vorne mit dabei. Vorausgesetzt man lässt ihn. Bietet man ihm nämlich genug Platz, schafft er Lebensräume in denen sich verschiedenste andere Tiere ausbreiten können. Christof Angst von der Biberfachstelle des Bundesamts für Umwelt erzählt im Beitrag von Daniel Bieri wo man Biber in Bern antrifft, wie sie sich im Winter verhalten und weshalb sie eine zentrale Rolle im Naturschutz einnehmen.

Ein Vogel mit Taucherbrille – Die Wasseramel unterwegs an der Aare

Wasseramsel- klingt erst mal nicht spektakulär, oder? Dieser kleine Singvogel mit leuchtend weisser Brust hat jedoch einige coole Tricks parat, die ihm erlauben unter Wasser nach Nahrung zu suchen. Alix Regenass hat sich mit Livio Rey, dem Präsidenten des Vogelschutzvereins Berner Ala getroffen und gemeinsam haben sie die Wasseramsel an der Aare besucht, um herauszufinden, was sie im Winter so treibt.