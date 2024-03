Bümpliz für Ausserirdische (und Erdenbewohner:innen)

Ein merkwürdiger, unverständlicher Anruf geht bei RaBe ein. Am anderen Ende der Leitung sprechen Aliens, sie kommen von der Venus und hörten den Song “W.Nuss vo Bümpliz” im Klangbecken von RaBe. Nun wollen sie unbedingt über Ostern Ferien in Bümpliz machen und fragen die Subkutan-Redaktion nach Tipps: Wo können sie ihr Ufo landen? Was sollen sie einpacken? Und wo kann man am besten Essen? Alix Regenass und May Kulowatz machen sich auf, laufen vom Bahnhof Bümpliz Süd zum Bahnhof Bümpliz Nord und befragen die Bümplizer*innen zu ihrem Quartier. Ein humoristischer Quartierbesuch.