Der Dienstag Morgen

Ich weiss nicht genau woran es liegt, dass einige Tage irgendwie lieblicher, weicher und netter sind als andere. Und mit ihnen auch die Menschen. Heute war mal wieder so ein Tag und die Sendung lief wie von alleine. Laute Mucke gabs trotzdem. Und natürlich eine ausführliche Review der neuen Parkway Drive Platte, what else. 😉 Viel Spass mit de Recording: