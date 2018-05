Playlist vom 18.05.18, Radio Sur Le Pont

Rusty Bryant – Friday Night Funk for Saturday Night Brothers

Thundercat – A Fan’s Mail

Klaus Weiss – The Camp

Frutti Di Mare – Yossel Yossel

Barrett Strong – Is It True

The Trinikas – Remember Me

Guts – Skunkfunk

Mose Allison – Your Mind Is On Vacation [Hidden Track]

Chakachas – Stories

The Last Poets – It’s A Trip

Congress – Neptune

Robert Glasper Experiment – Get Lucky

Steaming Satellites – The Sea

Ben Khan – 2000 Angels [B-Art]

Simian Mobile Disco – Caught In A Wave

Friends Of Gas – Seltsam Schön

Dorian Wood – Martillos

Gucci Mane – Party Animal (feat. Hudson Mohawke)

Czarface & MF Doom – Bomb Thrown

The Barron Knights – Churchill Rap [Must See]

Mo Kolours – Mike Black

Neue Grafik – Innervision (feat. Wayne Snow)7

Carla dal Forno – What You Gonna Do Now?

Renegades of Jazz – Afro Cookie

The Bamboos – The Wilhelm Scream (feat. Megan Washington)

Esther Marrow – Things Ain’t Right

Jimmy Witherspoon – Bad Bad Whiskey

Jimmy Smith – Give Up The Booty