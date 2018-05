Themen der Sendung vom 27. Mai 2018:

Interview mit Aron von Transgender Network Switzerland TGNS über Trans* in der Arbeitswelt.

Livegespräch zu Ergebnissen der Studie ‘Diversity Management in der Schweiz 2017’ mit Andrea Gurtner, Dozentin an der Fachhochschule Bern und Mitglied von Wybernet.

Livegespräch zur bevorstehenden Lancierung des ‘Swiss LGBTI-Label‘ mit Andrea Gurtner und René Stamm, welche aktiv an der Erarbeitung des Labels beteiligt waren bzw. sind.

QueerNews, mit Nachrichten aus der translebischwulen Welt.

QueerMovie mit der Vorstellung der Filme ‘A Moment in the Reeds’ (deutsch: ‘Die Hütte am See’) und ‘The Happy Prince’.

Die komplette Sendung zum Nachhören: