Playlist vom 17.08.18, Radio Sur le Pont

Junior Kimbrough – Keep on Braggin‘

Farm – Sunshine On My Window

Titanic – Mary Jane

Dollkraut – Red Girl

Woods – Can’t See At All

Hassan Ben Jaafar and the Band – Song For Maltan

Lydia Lunch & Cypress Grove – Hotel California [Hidden Track]

Lee Moses – Hey Joe

TV Personalities – Seasons In The Sun

Mono Für Alle! – Hallo Verfassungsschutz

EA 80 – Der Ableser

Nick Hakim – Cuffed

Khruangbin – Little Joe & Mary

Soulive – Waves

Dengue Dengue Dengue – Amnative [B-Art]

Forgotten Souls – SGUBHU 6 (GQOM Edit)

Anne Clark – Sleeper In Metropolis

COEO – Like It Is

A Conga Saved My Life – Lotus 72 D

Wand – Sleepy Dog [Must See]

Blue Crime – Sun is a Star

Protomartyr – My Children

Salero – Teardrops & Wine [Fiiraabebier]

SUN HOP FAT – Rhinosaur