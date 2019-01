Etwas spätes Guets Neus mit BOTZ3000. Gute Musik, tolle Leute und wie immer spannende Themen aus und um Bern. Leandra Jones zeigt Dir heute, wo Du das beste Wienerli im Teig in Bern bekommst, Sibylle spricht als Erste mit Schauspielerin Anne Hodler über ihre Rolle in der SRF-Serie Experiment Schneuwly, und Salim und Dübi begleiten Dich mit der passenden Musik in den Feierabend.

Auch die erste Ausgabe BOTZ3000 im Jahr 2019 hat einiges zu bieten!