Chrsitof und Nora sind bereit!

Karin Meier zu Besuch im Rabe-Studio bei Samuele

Girpower, Gassengeflüster, Gerichte von Sterneköche und eine neue Stimme live on air: Christof ist heute erstmals nun auch an den Reglern und am Mik. Im Studio zu Besuch war Karin Meier. Sie erzählt über das Bankett von Sternenköchen zubereitet und für die Berner*innen am Freitag gratis zu geniessen. DJ Kid Silly stellt das neue Album der Berner Band „Jeans for Jesus“ vor.