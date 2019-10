Fusion Square Garden, das grosse Comeback?

Heute im Interview, Moro (vorne rechts) von Fusion Square Garden. Er erzählt uns wie eine CD entsteht, was die letzten Jahre passiert ist und wieso man an die Plattentaufe gehen soll. Seit 20 Jahren sind die Berner unterwegs und nach vierjähriger Pause legen sie mit TAKTUS eine neue Scheibe nach.

Im Gassengeflüster erfahrt ihr einmal mehr wo in der Stadt der Schuh drückt oder was gefällt.

Bei unserem Musiktipp der Woche begeben wir uns in den New Yorker Untergrund. Dies mit einer Band deren Namen vermutlich das Ranking anführt in der Sparte „ungooglebar“.

Die ganze Sendung zum nochmals hören:

https://www.mixcloud.com/Botz3000/botz3000-sendung-vom-3102019-mit-fusion-square-garden/