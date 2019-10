Der Countdown zu den Wahlen läuft. Es gibt Bernerinnen und Berner, die das Geschick unserer Nation lieber in die Hände des Allmächtigen legen als selber an die Urne zu gehen. Zu hören im Gassengeflüster. Jan Fivaz, Mitbegründer der Online-Wahlhilfe Smartvote gibt Antwort, wie beliebt sein Online-Tool bei den Politiker*innen ist und wie er die Menge an gesammelter Information in Zeiten von Big Data verwaltet.

DJ Kid Silly schenkt uns ein Ohr voll heissem Sound mit der Single „Sahara“ von Hoodboi. Alles zu hören hier in der Mixcloud: