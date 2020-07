Färnfahrt nach Afrika

Die Sommersendung von Botz3000 geht heute in die erste Runde! Botz 3000 wird zur Färnfahrt 3000

Die heutige Reise Destination ist der Kontinent Afrika! Max und Samuele begleiten dich während dieser 2 stündigen Reise und bereichern dich mit südlichen Klängen

Auf diese Reise haben wir zwei Organisatorinnen von Kulturfestival Parkonia mit dabei! Im Live Interview mit Christof erwarten uns Isabelle Lindner und Eva Schuler. Was uns das Parkonia im Kocherpark noch bis zum 11. Juli zu bieten hat, erfährst du um 16:00 auf Radio Rabe.

Frisch aus der 3000 Werkstatt haben wir für dich 2 neue Beiträge.

Die neue Rubrik „Flussbandarbeit“ berichtet heute über das PS4 Spiel „The Last of Us 2“. Lisa und Max zeigen dir wie unmöglich es ist über etwas zu reden ohne über „Spoilers“ zu stolpern.

Fiore von Färnfahrt bringt dir in der heutigen Sendung das „packen“ näher. Bist du ein Packprofi, eher ein Minimalist oder ein vollblut Chaot? Die Strasseumfrage von Fiore geht dieser Frage auf dem Grund.

In der Sommeredition „erschte Köfferli Musik“ von Christof, erzählt uns Lena von dem Lied, dass ihre Reise durch Holland geprägt hat.

RABE-TANQUE

Hast du Lust gegen das RaBe Team anzutreten? Einen tollen Preis zu gewinnen und für alle Ewigkeit innerlicher Sieger zu sein? Dann triff dich mit uns heute nach der Färnfahrt Sendung um 17:00 vor dem RaBe Studio oder um 18:00 auf dem Lorraine Platz!

Ganze Sendung findest du hier: