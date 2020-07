Team Amerika uf Färnfahrt

Färnfahrt 3000 geht wieder in die weitere Ferne! Dies Mal nach Nordamerika! Unser Moderations Team Christof und Fiore begleiten dich heute durch diese zwei stündige Sendung auf Radio Rabe. Einiges wird zu hören sein. Die kanadische Musikerin Lindsay Ferguson bespielt live unser Studio während der Sendung und gibt noch dazu ein Interview!

Die „Färnfahrt 3000“ nach Nordamerika bringt uns auch zwei Erfahrungsberichte. Patrizia ist vor 10 Jahren nach Miami ausgewandert und George aus Berne lebt schon seit 21 Jahren in Kanada. Wie sie angekommen sind, sich eingelebt haben und mit der Corona Situation in Nordamerika umgeben, berichten sie heute in der Sendung! Auch gehören Reisetipps dazu! Das ganze findest du auf unserem Spotify Kanal unter Botz3000

Auch hörst du wieder das „Köfferli Musik“ von Christof. Dieses Mal erzählt uns Markus von seiner musikalischen Erinnerung die er im Song Kansas City von New Basement Tapes.

Eine neue Folge von „Flussbandarbeit“ hat auch seinen Platz in die heutige Sendung gefunden. Was Europa und der Rest der Welt von Amerika übernommen hat und was sie in Zukunft auch noch annehmen werden, erfährt du von Max!

Die ganze Sendung kannst du hier nach hören: