« Plus chauds que le climat » scandent les membres du mouvement Climate Strike Biel-Bienne dans le nouveau documentaire des Biennois d’A Travers Champs, montré en avant-première au FFFH ce dimanche! Nina Schlup et Léa Dubochet, activistes pour le climat, nous racontent leur engagement au fil des grèves et comment elles envisagent le monde d’après sur fond de crise sanitaire et climatique.