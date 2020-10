Small-Talk 101 – Wie geht das nochmal?

Die filmreife Szene schlechthin aus dem Alltag: Du siehst die Liebe deines Lebens vor dir im Bus, gegenseitig tauscht ihr Blicke aus, das Knittern zwischen euch ist mehr als eindeutig. Alles was es jetzt noch braucht, ist ein flotter Small-Talk und das Date mit deinem Schwarm steht. Nur; Wie geht Small-Talk eigentlich richtig?

In dieser Ausgabe von Botz3000 begleiten dich unser Flo und Maja – welche somit ihr debut am Mikrofon feiert – durch die Welt des Small-Talk. Dabei ist dieses Vorhaben alles andere als „small“, und hat schon so oft eine Situation unangenehm ausgehen lassen. Ganz im Rahmen des Small-Talk hat sich Stéphanie für dich mit einem Experten aus dem Bereich Kommunikation getroffen, um dir in diesem Thema unter die Arme zu greifen; Hansjürg Geissler, Mitinhaber und in der Geschäftsleitung von „Fairness at Work“ berichtet im Interview über den Gebrauch von korrektem Small-Talk. Zudem erwartet dich eine weitere Ausgabe vom „Gassegflüschter“, in welcher Stadtberner und Stadtbernerinnen sich über ihre letzten Small-Talks öffnen. Mit der Flussbandarbeit legen zusätzlich Flo, Max und Kira vom Botz-Team ihre Ansichten über den schnellen Schwatz dar, und gehen der Frage nach, weshalb man beispielsweise in der Schweiz niemanden nach dem Lohn fragen kann.

Lassen wir nun den Worten Taten folgen, hier gibts die Sendung zum Nachhören: