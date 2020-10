Botz3000 im Gamer-Fieber

Ganz im Rahmen des Play Bern Veranstaltung, dreht sich in dieser Sendung alles ums „Gamen“. Doch was ist überhaupt das Play Bern? Genau das erklärt Bettina Wegenast im Gespräch mit Maya vom Botz-Team. Weiter haben wir Kira auf die Strassen Berns geschickt, um eure Meinung zum Thema „Games“ einzufangen und Flo und Fiore diskutieren in Flussbandarbeit über deren Vorfahren, die Brettspiele.

Von Vorfahren schauen wir im Live-Interview mit René Keller von Virtual Experience auf die Zukunft der Gaming Branche und reden über die Wunder des „Virtual Reality“.

Aber nicht nur geredet wird über Games, nein auch unsere Musik ist diesmal aus, für oder mit Games von Paul aus der Musikredaktion ausgewählt worden.

Last but not least, begrüssen wir Kira zum ersten Mal hinter dem Mischpult am Moderationsmikrofon.