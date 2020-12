Abschlussarbeiten der RaBe-Praktikant*innen

Was eine Gesichtsbehaarung mit der Männergesundheit zu tun hat und warum tief durchatmen im Lockdown hilft, wie unfair die Gesellschaft mit Frauen ab 50 umgeht und der Einzug von Heavy Metal in Kirchen sind Thema der heutigen Sendung. Die erste Hälfte der Praktikant*innen haben am Donnerstag ihre Ausbildung beendet. Deren Abschlussarbeiten haben ihre Bühne im Botz3000 und sind hier zum nachhören: