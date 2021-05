Voyage, Voyage BOTZ3000 geht auf Reisen

Schwups und schon sitzt du in der Karibik mit einem Caipirinha in der Hand am Strand. Du lauscht den Klängen der Wellen und im Hintergrund läuft Bob Marley. Schwups und du landest auf dem Roten Platz in Moskau und blickst auf das Historische Museum. Wenige Minuten später landest du in einer dicken Daunenjacke in Island und schaust den Walen beim Vorbeiziehen zu! Ja alles möglich! Zumindest bei Botz3000…Fernweh war gestern!